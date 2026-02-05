На 28 февруари от 19:00 часа Дворецът на културата и спорта във Варна отново ще бъде епицентър на бойните спортове у нас с юбилейното издание SENSHI 30. Международната бойна верига ще отбележи събитието с исторически момент – първия Grand Prix турнир в категория до 75 кг, който ще определи първия шампион на SENSHI в тази дивизия.В надпреварата за шампионската Grand Prix титла на SENSHI ще се включат 12 елитни бойци от 13 държави - Япония, Азербайджан, Казахстан, Демократична република Конго, Португалия, Испания, Унгария, Словения, Сърбия, Албания, Гърция, Румъния и България. Форматът на турнира е безкомпромисен – фул контакт правила, директни елиминации в три последователни битки и само един краен победител, който ще впише името си в историята на организацията.Ето участниците от в SENSHI Grand PrixБойната карта на турнира в лека категория до 75 кг, по правилата на веригата KWU FULL CONTACT, включва следните двубои:- Гашам Мамадов (Азербайджан) срещу Жулиен Риков (България)- Никола Тодорович (Сърбия) срещу Флорин Ламбаджиу (Румъния)- Джорди Рекехо (Испания) срещу Константин Стойков (България)- Максимо Суарес (Испания) срещу Кристиан Бая (ДР Конго)Резервните двубои за SENSHI Grand Prix, победителите от които имат реален шанс да влязат в надпреварата за титлата са:- Айбек Аманов (Казахстан) срещу Виктор Крашевски (България)- Фернандо Тигре (Португалия) срещу Давид Кинхефнер (Унгария)Победителите от първите срещи ще се изправят един срещу друг в полуфиналите, последвани от двубой за третото място и големия финал, който ще определи шампиона на SENSHI Grand Prix до 75 кг.Супер битките на SENSHI 30Освен вдигащия адреналин турнир с елиминации и огромен залог, SENSHI 30 предлага на феновете на бойните спортове и три зрелищни супер битки по KWU FULL CONTACT правила:- Хирокацу Мияги (Япония) срещу Само Петче (Словения) - категория до 70 кг- Харалампос Дигкас (Гърция) срещу Диян Димитров (България) – категория до 70 кг- Франческо Джая (Албания) срещу Янис Стофоридис (Гърция) – категория 95+ кгСъс силно международно участие, изявено българско присъствие на четирима перспективни бойци и исторически Grand Prix формат, SENSHI 30 обещава вечер, изпълнена с адреналин, битки на най-високо ниво и незабравими емоции за публиката във Варна и зрителите по целия свят. Билети за бойното събитие може да закупите от мрежата на Eventim.bg.SENSHI 30 се организира със съдействието на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU International Professional League), както и със специалната подкрепа на ЗАД "Армеец“, MAX Sport, "България Еър", М Кар Груп – BMW дилър и "Св. Св. Константин и Елена Холдинг“.