Утре вечер на стадион "Сан Сиро" ще бъдат открити Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина Д'Ампецо. За нас като българи е най-важно участието на сънародниците ни по ледените пързалки и писти. В следващите редове е програмата за всеки състезателен ден, в който очакваме българаско участие.Все пак са възможни промени в програмата поради различни обстоятелства.10:55 ч - сноуборд, паралелен гигантски слалом (квалификации) - Радослав Янков, Александър Кръшняк, Тервел и Малена Замфирови, по БНТ 3 и Евроспорт13:45 ч - сноуборд, паралелен гигантски слалом (финали) - Радослав Янков, Александър Кръшняк, Тервел и Малена Замфирови, пряко по БНТ 1 и Евроспорт13:45 ч - ски бягане, скиатлон 10+10 км (мъже) - Даниел Пешков и Марио Матиканов, пряко по БНТ 3 и Евроспорт15:05 ч - биатлон - 4х6 км смесена щафета (Константин Василев, Владимир Илиев, Милена Тодорова, Лора Христова) - БНТ 320:00 ч Ски-скок, малка шанца (мъже) - Владимир Зографски, по БНТ 3 и Евроспорт10:15 ч Ски-бягане, спринт (квалификации, жени) - Калина Недялкова, по БНТ 3 и Евроспорт10:55 ч Ски-бягане, спринт (квалификации, мъже) - Даниел Пешков и Марио МатикановСлед 12:40 ч Зимни олимпийски игри 2026: Ски-бягане, спринт (финали) - с българско участие според резултатите в квалификациите, по БНТ 3 и Евроспорт14:25 ч Биатлон, 20 км индивидуален старт (мъже) - Владимир Илиев, Антон Синапов, Благой Тодев и Константин Василев, по БНТ 3 и Евроспорт.15:10 ч Биатлон, 15 км индивидуален старт (жени) - Милена Тодорова, Лора Христова, Валентина Димитрова и Мария Здравкова, по БНТ 3 и Евроспорт13:55 ч Ски-бягане, 10 км (жени) - Калина Недялкова, по БНТ 3 и Евроспорт12:45 ч Ски-бягане, 10 км (мъже) - Даниел Пешков и Марио Матиканов, по БНТ 1 и Евроспорт14:55 ч Биатлон, 10 км спринт (мъже) - Владимир Илиев, Антон Синапов, Благой Тодев и Константин Василев, по БНТ 1 и Евроспорт.10:55 ч Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (мъже), I манш - Калин Златков, по БНТ 3 и Евроспорт14:25 ч Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (мъже), II манш - Калин Златков, по БНТ 3 и Евроспорт15:40 ч Биатлон, 7,5 км спринт (жени) - Милена Тодорова, Лора Христова, Валентина Димитрова и Мария Здравкова, по БНТ 1 и Евроспорт19:45 ч Ски-скокове, голяма шанца, мъже - Владимир Зографски, по БНТ 3 и Евроспорт.10:55 ч Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (жени), I манш - Анина Цурбриген, по БНТ 3 и Евроспорт 212:10 ч Биатлон, 12,5 км преследване (мъже) - Владимир Илиев, Антон Синапов, Благой Тодев и Константин Василев, по БНТ 1 и Евроспорт14:25 ч Ски-алпийски дисциплини, гигантски слалом (жени), II манш - Анина Цурбриген, по БНТ 3 и Евроспорт 215:40 ч Биатлон, 10 км преследване (жени) - Милена Тодорова, Лора Христова, Валентина Димитрова и Мария Здравкова, по БНТ 1 и Евроспорт10:55 ч Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), I манш - Алберт Попов и Калин Златков, по БНТ 1, БНТ 3 и Евроспорт14:25 ч Ски-алпийски дисциплини, слалом (мъже), II манш - Алберт Попов и Калин Златков, по БНТ 1, БНТ 3 и Евроспорт15:25 ч Биатлон, 4х7,5 км щафета (мъже) - с участието на България, по БНТ 1, БНТ 3 и Евроспорт19:45 ч Фигурно пързаляне, жени, кратка програма - Александра Фейгин, по БНТ 3 и Евроспорт.10:55 ч Ски-алпийски дисциплини, слалом (жени), I манш - Анина Цурбриген, по БНТ 3 и Евроспорт15:40 ч Биатлон, 4х6 км щафета (жени) - с участието на България, по БНТ 1, БНТ 3 и Евроспорт14:25 ч Ски-алпийски дисциплини, слалом (жени), II манш - Анина Цурбриген, по БНТ 3 и Евроспорт20:00 ч Фигурно пързаляне, жени, волна програма - Александра Фейгин, по БНТ 1 и Евроспорт15:10 ч Биатлон, 15 км масов старт (мъже) - Владимир Илиев, Антон Синапов, Благой Тодев и Константин Василев, по БНТ 1 и Евроспорт12:00 ч Ски бягане, 50 км масов старт - Даниел Пешков и Марио Матиканов15:10 ч Биатлон, 12,5 км масов старт (жени) - Милена Тодорова, Лора Христова, Валентина Димитрова и Мария Здравкова, по БНТ 1, БНТ 3 и Евроспорт.