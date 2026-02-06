Весела Лечева, председател на Българския олимпийски комитет (БОК), коментира в социалните мрежи стартът на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина 2026, който ще бъде днес.
Церемонията по откриването е тази вечер от 21:00 часа на стадион "Сан Сиро" в Милано.
"Днес е голям ден не само за българските спортисти, но и за целия свят. След броени часове е Откриването на XXV Зимни олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Самото участие тук е победа! Вълнувам се повече отколкото, когато бях спортист. И ви пожелавам да изпитате само щастие и удовлетвореност в следващите дни, да се мобилизирате и да покажете най-доброто от себе си, но и да демонстрирате висок дух. Успех, прекрасни български спортисти!", написа Лечева в профила си във Facebook.
България ще бъде представена от 20 състезатели в шест вида спорт.
Весела Лечева, както и президентът на България Илияна Йотова ще присъстват и на церемонията на стадион "Сан Сиро", където ще бъде даден старт на Игрите и ще бъде запален олимпийският огън.
