Ода, в която възхвалява любимия си клуб, посвети на хандбалния вицешампион "Шумен 61" един от най-верните фенове на отбора Людмила Николова.В навечерието на двубоя на шуменци с "Добруджа", който ще се играе в събота, 7 февруари от 12 ч в спортния комплекс във Владиславово във Варна, дамата подари стихотворението на тима. И му пожела успех с победоносна стратегия.Селекцията на Никола Карастоянов/Костадин Семерджиев ще атакува поредна победа в мъжкия хандбален елит срещу добруджанци. Хандбалистите на "Шумен" призовават феновете на тима да ги подкрепят по време на мачовете им във Варна, докато текат ремонтни работи в "Арена Шумен".В последния кръг те взеха ценна победа като гости в зрелищен двубой срещу "Фрегата" (Бургас) – 30:27.