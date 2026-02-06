Първа ЕГ триумфира в баскетбола на Общинските ученически игри във Варна
В спора за титлата в залата на Икономическия университет те надиграха трудно достойните си конкурентки от III ПМГ "Акад. Методий Попов“ с 61:56, като на полувремето водеха убедително с 38:21.
Освен купата за първото място и златните медали, победителите и финалистките получиха още грамоти и баскетболни топки от организаторите на проявата. Победителят при юношите в тази възраст ще бъде определен в неделя.
Този уикенд в зала "Младост“ на ДКС ще станат ясни и първенците в бадминтона за възрастите V-VII, VIII-X и XI-XII клас, а на 14 и 15 февруари ще се проведат финалните турнири по хандбал за юноши и девойки XI-XII клас в МСК "Владислав Варненчик“ и ще бъдат определени победителите във всички възрасти на шахмата в Юнашкия салон.
