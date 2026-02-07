Левски стартира пролетния дял на Първа лига с привидно лесно домакинство
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Възпитаниците на Хулио Веласкес са лидери с 44 точки. "Сините" спечелиха 3 от последните си 5 мача в първенството, а като домакини имат 7 победи, 1 равенство и 1 поражение при голова разлика 24:2. Последният мач между двата тима завърши без голове.
Играчите на Тодор Симов са 9-и с 25 точки. Врачани спечелиха два от последните си 5 двубоя в надпреварата, а като гости имат 3 победи, 3 равенства и 3 загуби при голова разлика 8:10. Ботев няма победа над Левски в последните им 5 официални мача.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на Левски е 1.23, докато този за гостите е 14.00. Равенството е оценено на 6.00.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за столичани е оценен на 1.25, докато евентуален триумф на врачани е със ставка 11.50. Равенството е оценено на 5.50.
