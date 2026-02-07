е домакин нав дербито на Варна от 20-и кръг на Първа лига. Срещата на ст. "Тича" започва в 12:30 часа и ще бъде ръководено от Радослав Гидженов.Възпитаниците наса пети с 33 точки. "Моряците" спечелиха 3 от последните си 5 мача в първенството, а като домакини имат 4 победи, 3 равенства и 2 поражения при голова разлика 13:7. Последният мач между двата тима завърши 1:3 за Черно море.Играчите наса 12-и със 17 точки. "Соколите" нямат победа в последните си 5 двубоя в надпреварата, а като гости имат 1 победа, 5 равенства и 3 загуби при голова разлика 6:10. Спартак няма победа над Черно море в последните им 5 официални мача.