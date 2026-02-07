Дербито на Варна вещае страст и битка до последно
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Възпитаниците на Илиан Илиев са пети с 33 точки. "Моряците" спечелиха 3 от последните си 5 мача в първенството, а като домакини имат 4 победи, 3 равенства и 2 поражения при голова разлика 13:7. Последният мач между двата тима завърши 1:3 за Черно море.
Играчите на Гьоко Хаджиевски са 12-и със 17 точки. "Соколите" нямат победа в последните си 5 двубоя в надпреварата, а като гости имат 1 победа, 5 равенства и 3 загуби при голова разлика 6:10. Спартак няма победа над Черно море в последните им 5 официални мача.
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
