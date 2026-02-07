Сподели Сподели
Черно море е домакин на Спартак Варна в дербито на Варна от 20-и кръг на Първа лига. Срещата на ст. "Тича" започва в 12:30 часа и ще бъде ръководена от Радослав Гидженов.

Ето и титулярите на Илиан Илиев и Гьоко Хаджиевски:

Черно море

33. Пламен Илиев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 50. Ертан Томбак, 15. Даниел Мартин, 71. Васил Панайотов, 29. Берк Бейхан, 10. Асен Чандъров, 8. Асен Дончев, 9. Хорхе Солер, 77. Селсо Сидней;

Спартак

23. Максим Ковальов, 2. Борис Иванов, 3. Матео Петрашило, 5. Димо Кръстев, 9. Цветелин Чунчуков, 10. Жоао Педро, 21. Шанде, 29. Таилсон, 44. Ангел Грънчов, 50. Мартин Георгиев, 88. Дамян Йорданов;