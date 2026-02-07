е домакин нав дербито на Варна от 20-и кръг на Първа лига. Срещата на ст. "Тича" започва в 12:30 часа и ще бъде ръководена от Радослав Гидженов.Ето и титулярите наЧерно море33. Пламен Илиев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 50. Ертан Томбак, 15. Даниел Мартин, 71. Васил Панайотов, 29. Берк Бейхан, 10. Асен Чандъров, 8. Асен Дончев, 9. Хорхе Солер, 77. Селсо Сидней;Спартак23. Максим Ковальов, 2. Борис Иванов, 3. Матео Петрашило, 5. Димо Кръстев, 9. Цветелин Чунчуков, 10. Жоао Педро, 21. Шанде, 29. Таилсон, 44. Ангел Грънчов, 50. Мартин Георгиев, 88. Дамян Йорданов;