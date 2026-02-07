играят при резултат 0:0 след първите 45 минути на дербито на Варна от 20-и кръг на Първа лига."Соколите" останаха с човек по-малко още в 18', когатополучи директен червен картон. Първоначално съдиятаму показа само жълт картон, но след преглед на ситуацията на ВАР реферът промени решението.След това и двата отбора получиха по два жълти картона, а след половин час игра ветеранът на "моряците"бе заменен принудително.