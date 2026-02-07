Сподели Сподели
Черно море и Спартак Варна играят при резултат 0:0 след първите 45 минути на дербито на Варна от 20-и кръг на Първа лига.

"Соколите" останаха с човек по-малко още в 18', когато Мартин Георгиев получи директен червен картон. Първоначално съдията Радослав Гидженов му показа само жълт картон, но след преглед на ситуацията на ВАР реферът промени решението.

След това и двата отбора получиха по два жълти картона, а след половин час игра ветеранът на "моряците" Васил Панайотов бе заменен принудително.