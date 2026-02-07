завършиха наравно 0:0 в дербито на Варна от 20-и кръг на Първа лига."Соколите" останаха с човек по-малко още в 18', когатополучи директен червен картон. Първоначално съдиятаму показа само жълт картон, но след преглед на ситуацията на ВАР реферът промени решението.Гостите отбелязаха гол в 55' чрез, но попадението бе отменено заради нарушение в нападение. В 73' принудителна смяна бе направена и в лагера на Спартак, след като Димо Кръстев се контузи и не можа да продължи.Играчите насе намират на 4-то място във временното класиране с 34 точки, докато момчетата наса 12-и с 18 точки.