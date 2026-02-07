Сподели Сподели
Черно море и Спартак Варна завършиха наравно 0:0 в дербито на Варна от 20-и кръг на Първа лига. 

"Соколите" останаха с човек по-малко още в 18', когато Мартин Георгиев получи директен червен картон. Първоначално съдията Радослав Гидженов му показа само жълт картон, но след преглед на ситуацията на ВАР реферът промени решението.

Гостите отбелязаха гол в 55' чрез Цветелин Чунчуков, но попадението бе отменено заради нарушение в нападение. В 73' принудителна смяна бе направена и в лагера на Спартак, след като Димо Кръстев се контузи и не можа да продължи.

Играчите на Илиан Илиев се намират на 4-то място във временното класиране с 34 точки, докато момчетата на Гьоко Хаджиевски са 12-и с 18 точки.