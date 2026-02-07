Сподели Сподели
Илиан Илиев, треньор на Черно море, не беше доволен от резултата в градското дерби срещу Спартак във Варна

"Теренът не ни позволяваше да играем много бързо. 

Можеше да сме с по-голямо самочувствие, особено през първото полувреме. Имахме ситуации, при които ако имахме по-голямо самочувствие, щяхме да вкараме“, започна Илиев.

"Не мога да имам претенции към желанието, което демонстрираха моите футболисти.

В последните 30 метра независимо от условията трябва да имаме по-голямо самочувствие, за да отбележим.

Нови попълнения е трудна работа. Трябва да работим с тези хора. Ще трябва да прибягваме и до юношите, до по-младите, както сега Васил Панайотов е контузен“, добави още бившият национален селекционер.