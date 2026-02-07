Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Гьоко Хаджиевски, треньор на Спартак (Варна), беше доволен от равенството на тима с Черно море в градско дерби на старта на втория полусезон в Първа лига. 

"Можехме повече и искахме повече, но след червения картон и с 10 човека системата се промени. Може да сме доволни от точката. 

Бяхме до детайли анализирали Черно море. Бяхме равностойни на Черно море“, започна той.

"Голям респект към Илиан Илиев и отбора на Черно море.

Показахме, че имаме сърце. И с 10 човека не променихме нищо.

Поздравявам Жота, който е офанзивен футболист, а игра като десен бек. Игра феноменално. Доволни сме от старта на първенството“, добави още специалистът.

"Сигурен съм, че ще вземем още точки от по-силни от нас съперници.“

"Винаги има възможност на трансферния пазар, докато е отворен. Никога не знаеш какво може да дойде като изненада“, допълни наставникът на "соколите".

"Имаме на всички позиции играчи.

Лозев няма да играе дълго време, а Георг Стояновски ще отсъства сигурно още една-две седмици“, каза още той.