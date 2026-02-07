равенството на тима с Черно море в градско дерби на старта на втория полусезон в Първа лига.
"Можехме повече и искахме повече, но след червения картон и с 10 човека системата се промени. Може да сме доволни от точката.
Бяхме до детайли анализирали Черно море. Бяхме равностойни на Черно море“, започна той.
"Голям респект към Илиан Илиев и отбора на Черно море.
Показахме, че имаме сърце. И с 10 човека не променихме нищо.
Поздравявам Жота, който е офанзивен футболист, а игра като десен бек. Игра феноменално. Доволни сме от старта на първенството“, добави още специалистът.
"Сигурен съм, че ще вземем още точки от по-силни от нас съперници.“
"Винаги има възможност на трансферния пазар, докато е отворен. Никога не знаеш какво може да дойде като изненада“, допълни наставникът на "соколите".
"Имаме на всички позиции играчи.
Лозев няма да играе дълго време, а Георг Стояновски ще отсъства сигурно още една-две седмици“, каза още той.
Гьоко Хаджиевски: Показахме, че имаме сърце
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
