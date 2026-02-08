Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Страхотни новини дойдоха от Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо!

Детето чудо на световния алпийски сноуборд Малена Замфирова се класира за "Топ 16" в паралелния гигантски слалом и ще се бори за медал още в дебюта си на подобен форум. 

Тя зае 10-о място в квалификацията! Победителка в пресявките е легендата Естер Ледецка от Чехия.

Битките за медалите започват в 13:55 часа българско време. Замфирова ще започне елиминациите срещу друга легенда - Рамона Терезия Хофмайстер от Германия. 

Квалификациите при жените започнаха при температура от -10 градуса и завършиха при -7 градуса.

Можете да ги гледате по БНТ1 и БНТ3. 

След малко е и вторият кръг на пресявките при мъжете, където за момента Тервел Замфиров е 3-и, Радослав Янков е 16-и, а Александър Кръшняк заема последното място.

За финалите се класират първите 16 от квалификациите при мъжете и жените.