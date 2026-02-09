Участието на "Комодор" в силния международен турнир по водна топка Alexandr Boltramovici бе важен етап от подготовката на отбора, съставен от състезатели, родени 2013 г. и по-малки.Силни турнири като този в Молдова ще ни помогнат да изградим още по-стабилен и конкурентоспособен отбор за следващия сезон, когато състезателите ни вече ще преминат във възраст U14.Това коментира треньорът на младите таланти на "Комодор" Константин Бурназов след участието на ватерполистите в мемориалният турнир Alexandr Boltramovici.В Молдова талантите от Варна свериха часовници със съперници от държавата домакин, както и от Румъния, и Украйна."Добихме реална представа за нивото на нашите състезатели спрямо конкуренцията в региона. Състезанието бе ключова част от подготовката ни за следващия сезон, в който тези ватерполисти ще представят възрастта U14. Добихме ценна информация както за отборната игра, така и за индивидуалното развитие на всеки един състезател.В първи мач срещу SSS "GH. Osipov“ допуснахме загуба - 3:14. Изправихме се срещу добре организиран съперник.Липсата на игрови ритъм и напрежението от първата среща оказаха влияние върху представянето ни. Допуснахме твърде много грешки в защита и не успяхме да наложим темпото си в нападение, което закономерно доведе до по-изразителна загуба. Този мач ясно показа нивото на турнира и необходимостта от по-голяма концентрация от самото начало.Във втория двубой срещу CS "Neptun“ победихме с 13:3.Състезателите ни показаха значително по-добра организация както в защита, така и в нападение.Контролирахме хода на мача, бяхме по-агресивни и дисциплинирани, което ни позволи да запишем убедителна победа. Този мач даде увереност на отбора и показа потенциала, с който разполагаме.В третата среща отстъпихме на ȘSCTRO "Delfin“ – 4:11.Въпреки добрите моменти в играта, не успяхме да поддържаме постоянство през целия мач.Допуснатите неточности и пропуски в ключови моменти позволиха на съперника да вземе предимство и да контролира срещата до края.Последва победа над украинския LVIV - 12:5. Направихме един от най-добрите си мачове по време на турнира.Играхме уверено, с добра комуникация и висока концентрация.Успяхме да наложим нашия стил на игра и да контролираме резултата през по-голямата част от мача, което доведе до напълно заслужена победа.В петия мач от надптреварата загубихме от PARTIZAN Tîrgu Mureș със 7:12.Натрупаната умора и силната физическа игра на съперника оказаха влияние върху крайния резултат. Въпреки това, отборът показа характер и борбеност до последно, като се опита да се противопостави на по-опитния съперник. Мачът беше ценен урок за това как се играят срещи на високо ниво в края на дълъг турнир.Като цяло отборът се представи с желание и мотивация, но турнирът ясно показа, че е необходима още много работа, и то в детайли, за да постигнем по-добри и по-постоянни резултати в бъдеще.Срещите на това международно ниво ни дадоха ценна информация за моментното състояние на отбора и посочиха ясно насоките, в които трябва да се развиваме – както в отборната организация, така и в игровата дисциплина.Участието в мемориалния турнир Alexandr Boltramovici беше важна част от подготовката и ще ни помогне да изградим по-стабилен и конкурентоспособен отбор за следващия сезон, когато състезателите ще се състезават във възраст U14.В последния мач участвахме в малкия финал за 3-то и 4-то място. За съжаление не успяхме да се класираме сред призьорите, но благодарим на всички за подкрепата и невероятните моменти по време на турнира!Мерт Мехмедов (2014), Георгиос-Николаос Бозголис (2013), Никола Михалков (2014), Живко Цвейн (2014), Борис Господинов (2013), Борис Ангелов (2014), Любомир Илиев (2014), Симеон Неделчев (2013), Стелиан Парушев (2014), Йордан Димитров (2014), Румен Арабаджиев (2013), Максим Йовев (2013), Борис Вутов (2014), Вахан Бейлерян (2014), Ивайло Великов (2015), Велин Недков (2015).Треньор: Константин Бурназов