В зрелищен финал в залата на Икономическия университет отборът на МГ "Д-р Петър Берон“ пречупи изключително драматично бойкия тим на Първа ЕГ с 67:63 и зае първото място на баскетболния турнир за юноши VIII-X клас от Общинския кръг на Ученическите игри.

Първото полувреме на сблъсъка завърши наравно 27:27, но след поредица от обрати "математиците“ все пак наложиха волята си и ще представят морската ни столица в следващия етап на надпреварата. Трети завършиха представителите на ВТГ "Г. С. Раковски“.

В зала "Младост“ на ДКС след оспорвани и равностойни битки, бяха излъчени първенците във всички възрасти на турнира по бадминтон.

V-VII клас

Момчета

1.ОУ "Г.С. Раковски“

2.ОУ "Св. Иван Рилски“

3.VII СУ "Найден Геров“

Момичета

1.ОУ "Г. С. Раковски“

2.VII СУ "Найден Геров“

VIII-X клас

Юноши

1.МГ "Д-р Петър Берон“

2.IV ЕГ "Ф.Ж. Кюри“

3.ГПЧЕ "Йоан Екзарх“

Девойки

1.Първа ЕГ

2.МГ "Д-р Петър Берон“

3.IV ЕГ "Ф.Ж. Кюри“

XI-XII клас

Юноши

1.Първа ЕГ

2.ПТГ Варна

Девойки

1.III ПМГ "Методий Попов“

2.ГПЧЕ "Йоан Екзарх“

3.IV ЕГ "Ф.Ж. Кюри“

Всички призьори получиха купи, медали, грамоти и предметни награди от организаторите. Този уикенд Общинските ученически игри продължават с финалните турнири в хандбала и шахмата.