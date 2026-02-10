В зрелищен финал в залата на Икономическия университет отборът на МГ "Д-р Петър Берон“ пречупи изключително драматично бойкия тим на Първа ЕГ с 67:63 и зае първото място на баскетболния турнир за юноши VIII-X клас от Общинския кръг на Ученическите игри.Първото полувреме на сблъсъка завърши наравно 27:27, но след поредица от обрати "математиците“ все пак наложиха волята си и ще представят морската ни столица в следващия етап на надпреварата. Трети завършиха представителите на ВТГ "Г. С. Раковски“.В зала "Младост“ на ДКС след оспорвани и равностойни битки, бяха излъчени първенците във всички възрасти на турнира по бадминтон.1.ОУ "Г.С. Раковски“2.ОУ "Св. Иван Рилски“3.VII СУ "Найден Геров“1.ОУ "Г. С. Раковски“2.VII СУ "Найден Геров“1.МГ "Д-р Петър Берон“2.IV ЕГ "Ф.Ж. Кюри“3.ГПЧЕ "Йоан Екзарх“1.Първа ЕГ2.МГ "Д-р Петър Берон“3.IV ЕГ "Ф.Ж. Кюри“1.Първа ЕГ2.ПТГ Варна1.III ПМГ "Методий Попов“2.ГПЧЕ "Йоан Екзарх“3.IV ЕГ "Ф.Ж. Кюри“Всички призьори получиха купи, медали, грамоти и предметни награди от организаторите. Този уикенд Общинските ученически игри продължават с финалните турнири в хандбала и шахмата.