Станаха ясни първенците по баскетбол и бадминтон в Общинските ученически игри във Варна
Първото полувреме на сблъсъка завърши наравно 27:27, но след поредица от обрати "математиците“ все пак наложиха волята си и ще представят морската ни столица в следващия етап на надпреварата. Трети завършиха представителите на ВТГ "Г. С. Раковски“.
В зала "Младост“ на ДКС след оспорвани и равностойни битки, бяха излъчени първенците във всички възрасти на турнира по бадминтон.
V-VII клас
Момчета
1.ОУ "Г.С. Раковски“
2.ОУ "Св. Иван Рилски“
3.VII СУ "Найден Геров“
Момичета
1.ОУ "Г. С. Раковски“
2.VII СУ "Найден Геров“
VIII-X клас
Юноши
1.МГ "Д-р Петър Берон“
2.IV ЕГ "Ф.Ж. Кюри“
3.ГПЧЕ "Йоан Екзарх“
Девойки
1.Първа ЕГ
2.МГ "Д-р Петър Берон“
3.IV ЕГ "Ф.Ж. Кюри“
XI-XII клас
Юноши
1.Първа ЕГ
2.ПТГ Варна
Девойки
1.III ПМГ "Методий Попов“
2.ГПЧЕ "Йоан Екзарх“
3.IV ЕГ "Ф.Ж. Кюри“
Всички призьори получиха купи, медали, грамоти и предметни награди от организаторите. Този уикенд Общинските ученически игри продължават с финалните турнири в хандбала и шахмата.
