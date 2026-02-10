Сподели Сподели
ЦСКА приема ЦСКА 1948 в първия 1/4-финален мач от турнира за Купата на България. Срещата на Националния стадион "Васил Левски" започва в 18:00 часа и ще бъде ръководена от Радослав Гидженов.

Играчите на Христо Янев отстраниха Севлиево като гости с 1:2 и Локомотив София като домакини с 2:1. Последният мач между двата отбора бе за първенство и завърши 0:1 за отбора от Бистрица.

Момчетата на Иван Стоянов елиминираха Янтра като гости с 0:4 и Славия също като гости с 2:3, като отборът спечели 2 от последните си 5 официални мача с ЦСКА.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на столичани е 1.84, докато този за гостите е 4.33. Равенството е оценено на 3.25.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за "червените" е оценен на 1.82, докато евентуален триумф на гостите е със ставка 4.33. Равенството е оценено на 3.50.