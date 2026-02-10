не успяха да преминат квалификацията от спринта (1.6 км) в класическия стил на ски бягането при мъжете на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д'Ампецо.23-годишният Пешков, който дебютира на подобен форум, измина трасето в Тезеро за 3:37.69 минути, което му отреди 73-то място.21-годишният Матиканов, който също участва на Зимни олимпийски игри за пръв път, завърши на 74-та позиция с време от 3:37.97 минути.Така и двамата останаха извън Топ 30, който даваше право на участие в 1/4-финалите.Най-добро време даде легендата Йоханес Клаебо от Норвегия с 3:07.37 минути.