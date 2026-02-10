Марио Матиканов и Даниел Пешков не преминаха квалификацията в ски бягането
23-годишният Пешков, който дебютира на подобен форум, измина трасето в Тезеро за 3:37.69 минути, което му отреди 73-то място.
21-годишният Матиканов, който също участва на Зимни олимпийски игри за пръв път, завърши на 74-та позиция с време от 3:37.97 минути.
Така и двамата останаха извън Топ 30, който даваше право на участие в 1/4-финалите.
Най-добро време даде легендата Йоханес Клаебо от Норвегия с 3:07.37 минути.
По-рано днес Калина Недялкова също не се справи с квалификацията при жените в същата дисциплина.
