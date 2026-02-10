През уикенда в МСК "Владислав Варненчик“ в морската столица, за пета поредна година се проведе надпреварата "КУПА БОЖИЛОВ“ за всички възрасти. Организатори на състезанието по карате киокушин бяха СКК “ИЧИ ГЕКИ ВАРНА“, в лицето на Световния шампион Шихан Емил Костов, съвместно с Община Варна.В събитието взеха участие 144 каратеки, членове на БКА – ИКО България от: Варна, Разград, Бургас, Провадия, Ямбол, Силистра, Пловдив, Сливен и Айтос.По време на церемонията по откриване, Шихан Костов връчи официално сертификати и колани от Централата в Япония – Хонбу, на защитилите степени, сред които бе и варненската възпитаничка: Рая Димитрова – 2 кю.От клуба на Световния шампион участие взеха 59 състезатели, които спечелиха 22 златни, 15 сребърни и 12 бронзови медала.Шампиони от СКК “ИЧИ ГЕКИ ВАРНА“ станаха:Натали Георгиева, Ичи Геки Варна, деца - 5 г. до 20 кг.Алиса Кючуква, Ичи Геки Варна, момичета 6-7 г. до 24 кг.Ирина Димитрова, Ичи Геки Варна, момичета 6-7 г. над 24 кг.Георги Георгиев, Ичи Геки Варна, момчета 6-7 г. до 20 кг.Денис Йорданов, Ичи Геки Варна, момчета 6-7 г. до 25кг.Никола Родопски, Ичи Геки Варна, момчета 6-7 г. до 30 кг.Андреа Горанчева, Ичи Геки Варна, момичета 8-9 г. до 25 кг.Аглая Костова Ичи, Геки Варна, момичета 8-9 г. над 30 кг.Михаил Тодоров, Ичи Геки Варна, момчета 8-9 г. до 25 кг.Свилен Харбалиев, Ичи Геки Варна, момчета 8-9 г. до 30 кг.Геодар Георгиев, Ичи Геки Варна, момчета 8-9 г. до 35 кг.Йордан Петров, Ичи Геки Варна, момчета 8-9 г. над 40 кг.Борис Петков, Ичи Геки Варна, момчета 10-11г. до 35 кг.Андрей Андреев, Ичи Геки Варна, момчета 10-11г. до 40 кг.Борис Георгиев, Ичи Геки Варна, момчета 10-11г. над 45 кг.Димитър Карбов, Ичи Геки Варна, ЮМВ 12-13г. до 55 кг.Адриан Бояджиев, Ичи Геки Варна, ЮМВ 12-13г. над 55 кг.Симона Касабова, Ичи Геки Варна, ДСВ 14-15г. до 55 кг.Антон Христов, Ичи Геки Варна, ЮСВ 14-15г. до 65 кг.Иван Янков, Ичи Геки Варна, младежи 16-17г до 80 кгГеорги Николов, Ичи Геки Варна, Младежи 16-17г. над 80 кг.Богомил Костов, Ичи Геки Варна, Мъже до 85 кг.Специални награди на мероприятието бяха връчени на определени каратеки, сред които и представителите на СКК “ИЧИ ГЕКИ ВАРНА“: Аглая Костова /8г./ за: "НАЙ-ТЕХНИЧЕН СЪСТЕЗАТЕЛ“ и Борис Петков /10г./ за приза "ВОЛЯ ЗА ПОБЕДА!“.Всяка година на това първенство, се връчва специална награда "КУПА БОЖИЛОВ“, за най-добре представил се състезател, която тази година спечели представителят на домакините Богомил Костов, който бе отличен и за "НАЙ-ТЕХНИЧЕН СЪСТЕЗАТЕЛ“ при мъжете.В петото издание на надпреварата, заедно с традиционните си награди мъжете и жените, получиха допълнителни призове от привърженици на Шихан Константин Божилов, по повод 50 годишния юбилей, който през 2026 г. чества Българското карате киокушин, чиито основи през 1976 г, полага Шихан Божилов.Първенството, което вече се превърна в традиция, наложена от Шихан Емил Костов председател на варненския клуб и на Асоциацията, бе един добър старт и опит на състезателите от БКА – ИКО България, за предстоящото Европейското първенство на 16-17 май, на което тази година Варна ще бъде домакин.