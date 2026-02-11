"Рамбо" е готов за битките в SENSHI Grand Prix във Варна
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
На 29-годишна възраст Ламбаджиу приема предизвикателството SENSHI Grand Prix до 75 кг с увереност, ясна цел и силен стремеж да се докаже на най-високо ниво. От първия си ден в залата преди 10 години до превръщането си в многократен шампион, неговият възход е резултат от упорит труд, сурова решителност и безкомпромисен боен дух. Вдъхновен от националната икона на Румъния - Кателин Морошану, той превръща естествената си физическа сила в представяне от елитна класа на международната сцена.
Изправен пред тежкия формат на Grand Prix турнир с последователни елиминационни битки, Ламбаджиу спокойно приема напрежението, което идва от участието в няколко двубоя в рамките на една вечер. Напълно отдаден на мечтата си и мотивиран от семейството си и от трите си деца той ще излезе на ринга на SENSHI с решимост да покаже най-добрата версия на себе си.
Известен със своя стил на постоянно настъпление към противника и безкомпромисен манталитет, Ламбаджиу гарантира на публиката напрежение, издръжливост и нагласа за "битка до последната секунда“ в ринга на SENSHI. Вижте какво сподели още той за феновете по време на подготовката си за Grand Prix изданието на веригата.
Какво ви мотивира най-много да влезете в ринга на SENSHI Grand Prix?
Възможността да се изпитам на най-високо ниво. SENSHI събира елитни бойци и стъпването в този ринг означава да докажа уменията си, дисциплината си и манталитета си срещу най-добрите. Това е и въпрос на чест – да представя отбора си и страната си достойно.
Кое е най-голямото предизвикателство при няколко двубоя в една вечер?
Управлението на енергията и възстановяването между мачовете. Всеки двубой изисква максимална концентрация и физическо натоварване, затова е важно да останеш спокоен, да избегнеш излишни поражения и въпреки това да си готов да дадеш всичко във всеки следващ мач.
Как се справяте с напрежението от възможността да се биете три пъти в една вечер?
Фокусирам се върху един двубой в дадения момент. Не мисля за следващия съперник, докато текущият мач не приключи. Опитът, менталната дисциплина и добрата подготовка ми помагат да остана спокоен под напрежение.
Как се подготвихте физически и психически за този турнирeн формат?
Подготовката ми преди турнира включваше интензивна кондиционна работа, тренировки за издръжливост и симулации на няколко двубоя в рамките на една тренировка. Психически работих върху концентрацията, визуализацията и възстановяването. Искам да бъда в най-добрата форма в живота си на 28 февруари.
Какво очаквате от дивизията до 75 килограма на SENSHI Grand Prix?
Много високо ниво. Категорията до 75 килограма е пълна със силни и опитни бойци с различни стилове. Всеки съперник е опасен и не подценявам никого.
Има ли противник, когото смятате за особено труден?
Вече съм се бил срещу Кристиян Бая, така че знам, че нивото ще бъде изключително високо. На този етап всички са трудни съперници и съм готов да се адаптирам към всеки, който застане срещу мен.
Какво могат да очакват феновете от Флорин Ламбаджиу "Рамбо“ на SENSHI?
Голяма битка. Моят стил е прост – винаги напред.
Впечатляващата поява на "Рамбо" ще бъде на 28 февруари във Варна, a феновете може да разчитат на силни битки с непрекъснат екшън. Билети за бойната галавечер може да се вземат от мрежата на Eventim.bg.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.