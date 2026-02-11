Румънският боец от най-висока класа Флорин Ламбаджиу - "Рамбо“ влиза в битките на дивизията до 75 килограма на SENSHI Grand Prix, воден от една ясна цел – да изпита себе си срещу най-добрите. Бивш строителен работник, който започва да тренира през 2015 г., Ламбаджиу постепенно изгражда репутация на безпощаден и постоянно притискащ съперниците си боец. В колекцията му от титли фигурират шампион на DFS в средна категория, шампион на Румъния по самбо за 2018 година и световен шампион от турнира Colosseum за 2017 година. За него SENSHI е върховното бойно изпитание – мястото, където уменията, дисциплината и манталитетът се изтласкват до абсолютния им предел.На 29-годишна възраст Ламбаджиу приема предизвикателството SENSHI Grand Prix до 75 кг с увереност, ясна цел и силен стремеж да се докаже на най-високо ниво. От първия си ден в залата преди 10 години до превръщането си в многократен шампион, неговият възход е резултат от упорит труд, сурова решителност и безкомпромисен боен дух. Вдъхновен от националната икона на Румъния - Кателин Морошану, той превръща естествената си физическа сила в представяне от елитна класа на международната сцена.Изправен пред тежкия формат на Grand Prix турнир с последователни елиминационни битки, Ламбаджиу спокойно приема напрежението, което идва от участието в няколко двубоя в рамките на една вечер. Напълно отдаден на мечтата си и мотивиран от семейството си и от трите си деца той ще излезе на ринга на SENSHI с решимост да покаже най-добрата версия на себе си.Известен със своя стил на постоянно настъпление към противника и безкомпромисен манталитет, Ламбаджиу гарантира на публиката напрежение, издръжливост и нагласа за "битка до последната секунда“ в ринга на SENSHI. Вижте какво сподели още той за феновете по време на подготовката си за Grand Prix изданието на веригата.Възможността да се изпитам на най-високо ниво. SENSHI събира елитни бойци и стъпването в този ринг означава да докажа уменията си, дисциплината си и манталитета си срещу най-добрите. Това е и въпрос на чест – да представя отбора си и страната си достойно.Управлението на енергията и възстановяването между мачовете. Всеки двубой изисква максимална концентрация и физическо натоварване, затова е важно да останеш спокоен, да избегнеш излишни поражения и въпреки това да си готов да дадеш всичко във всеки следващ мач.Фокусирам се върху един двубой в дадения момент. Не мисля за следващия съперник, докато текущият мач не приключи. Опитът, менталната дисциплина и добрата подготовка ми помагат да остана спокоен под напрежение.Подготовката ми преди турнира включваше интензивна кондиционна работа, тренировки за издръжливост и симулации на няколко двубоя в рамките на една тренировка. Психически работих върху концентрацията, визуализацията и възстановяването. Искам да бъда в най-добрата форма в живота си на 28 февруари.Много високо ниво. Категорията до 75 килограма е пълна със силни и опитни бойци с различни стилове. Всеки съперник е опасен и не подценявам никого.Вече съм се бил срещу Кристиян Бая, така че знам, че нивото ще бъде изключително високо. На този етап всички са трудни съперници и съм готов да се адаптирам към всеки, който застане срещу мен.Голяма битка. Моят стил е прост – винаги напред.Впечатляващата поява на "Рамбо" ще бъде на 28 февруари във Варна, a феновете може да разчитат на силни битки с непрекъснат екшън. Билети за бойната галавечер може да се вземат от мрежата на Eventim.bg.