SENSHI 2026 – годината на шампионите и Grand Prix турнирите
През 2026 г. феновете ще станат свидетели на пет Grand Prix турнира, разпределени в различни теглови категории, като във всяка от тях ще бъде излъчен един безспорен шампион:
- SENSHI Grand Prix 30 – Полусредна категория (Welterweight)
на 28 февруари във Варна
- SENSHI Grand Prix 30 – Лека категория (Lightweight)
на 30 май в Пловдив
- SENSHI Grand Prix 30 – Средна категория (Middleweight)
на 11 юли във Варна
- SENSHI Grand Prix 30 – Полутежка категория (Light Heavyweight)
на 5 септември във Варна
- SENSHI Grand Prix 30 – Тежка категория (Heavyweight)
на 5 декември във Варна
Събитията ще се проведат в едни от най-емблематичните арени на SENSHI – от доказалата се бойна сцена във Варна с наелектризираща плажна арена през лятото до специалната Grand Prix гладиаторска вечер в Античния театър на Пловдив, през цялата 2026 г. SENSHI ще предложи зрелищни битки, елитни бойци и безкомпромисен боен дух, характерен за организацията. Предстои една незабравима година, която обещава още по-високо ниво на организация, спортен заряд и международно присъствие.
Целогодишна програма за развитие със седем тренировъчни лагера с покани
Календарът за 2026 г. на SENSHI не се изчерпва само с грандиозните Grand Prix турнири, а в него се включват и специализирани тренировъчни лагери с покани за подбрани бойци. Форматът започна в края на миналата година и след три проведени лагера те се доказаха като ценна платформа за изграждане на новите таланти на бойната сцена.
Общо седем тренировъчни лагера за елитни професионалисти ще бъдат организирани в рамките на годината, като участие ще получат внимателно селектирани състезатели с потенциал за Grand Prix формата и бъдещи супер битки. Тези лагери ще бъдат ключов елемент от философията на SENSHI за целенасочено развитие на бойците, изграждане на дългосрочна спортна форма, селекция и подготовка на бъдещи шампиони, поддържане на постоянен състезателен ритъм и високо ниво през цялата година.
Световни бойни легенди от ранга на Семи Шилт, Ернесто Хуст, Алберт Краус, Анди Зауер, Ян Сокуп и още известни бойни майстори ще споделят безценния си боен опит като инструктори на младите бойци през март, април, юни, август, октомври и ноември 2026 г. Всички лагери с покани ще дадат уникален шанс за израстване и разгръщане на потенциала на избраните от SENSHI професионални бойци.
Календарът на международната бойна верига SENSHI през 2026 е много повече от впечатляващ списък с грандиозни турнири, тренировъчни лагери и избрани събития. Той е стратегическа пътна карта на елитния боен спорт, съчетаваща турнири от най-висок клас и системна целогодишна работа с бойците с ясна визия, последователност и високи спортни стандарти.
