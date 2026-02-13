Спартак и Локо София откриват кръга във Варна
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Fb: ФК Локомотив София 1929
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Домакините са 12-и с 18 точки, на една пред Берое, а головата им разлика е отрицателна - 18:30. Миналата събора варненци завършиха 0:0 срещу Черно море навън. Отборът няма победа от 28 октомври, когато бе отстранен Ямбол за Купата с 3:1. Оттогава последваха две равенства и 6 поражения. Преди два дни клубът оповести привличането на 24-годишния вратар - Педро Виктор Лопес де Оливейра Рибейро като свободен агент.
Локомотив в осми в таблицата, имащ 26 точки, една повече от 9-ия Ботев Враца. Головото съотношение на състава е 22:21. В предишния кръг столичани отстъпиха при домакинството си на Лудогорец след обрат до 1:3.
По-рано през сезона на 22 август в 6-ия кръг на стадион "Локомотив" не паднаха голове.
Palmsbet.com дава 3.80 за домакините, 3.66 котира равенството, а шансът в полза на Локомотив е 1.94. Bethub.bg оценява единицата на 4.33, ремито е 3.45, а двойката - 1.83,
