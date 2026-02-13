Сподели Сподели
Записването за курса по "Начално обучение по кънки на лед“ за деца от 4 до 8 години и за курса по "Начално обучение по хокей на лед“ за деца над 5 години започва на 18.02.2026 г., съобщават от общинското предприятие "Спорт-Варна“.

Записването се извършва на касата на Ледената пързалка от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 19:30 ч. Продължителността на курса е 10 занимания. При всяко посещение се заплаща 0,51€ застраховка злополука, а тренировките са безплатни.

Началните дати на курса и клубовете, участващи в програмата, са следните:

Клуб по ледени спортове "Одесос" - от 23.02.2026 г.

Понеделник и сряда от 18:00 ч. до 19:00 ч.

Клуб по ледени спортове "Варна" - от 24.02.2026 г.

Вторник и четвъртък от 18:00 ч. до 19:00 ч.

Спортен клуб по хокей на лед "Варна" - от 25.02.2026 г.

Сряда и петък от 19:30 ч. до 20:30 ч.

Спортен клуб по хокей на лед "Варна-Скейтс" - от 28.02.2026 г.

Събота и неделя от 12:10 ч. до 13:10 ч.

Контакти:

Борис Георгиев, организатор на Ледената пързалка, тел.0886/556 353

Спортен клуб хокей на лед "Варна“ - 0899/944051 – Антон Готилов

Спортен клуб хокей на лед "Варна-Скейтс“ - 0884/340904 – Цветко Танев