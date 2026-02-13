Важно за варненци, които искат да запишат децата си на ледени спортове
Записването се извършва на касата на Ледената пързалка от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 19:30 ч. Продължителността на курса е 10 занимания. При всяко посещение се заплаща 0,51€ застраховка злополука, а тренировките са безплатни.
Началните дати на курса и клубовете, участващи в програмата, са следните:
Клуб по ледени спортове "Одесос" - от 23.02.2026 г.
Понеделник и сряда от 18:00 ч. до 19:00 ч.
Клуб по ледени спортове "Варна" - от 24.02.2026 г.
Вторник и четвъртък от 18:00 ч. до 19:00 ч.
Спортен клуб по хокей на лед "Варна" - от 25.02.2026 г.
Сряда и петък от 19:30 ч. до 20:30 ч.
Спортен клуб по хокей на лед "Варна-Скейтс" - от 28.02.2026 г.
Събота и неделя от 12:10 ч. до 13:10 ч.
Контакти:
Борис Георгиев, организатор на Ледената пързалка, тел.0886/556 353
Спортен клуб хокей на лед "Варна“ - 0899/944051 – Антон Готилов
Спортен клуб хокей на лед "Варна-Скейтс“ - 0884/340904 – Цветко Танев
