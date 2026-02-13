Записването за курса по "Начално обучение по кънки на лед“ за деца от 4 до 8 години и за курса по "Начално обучение по хокей на лед“ за деца над 5 години започва на 18.02.2026 г., съобщават от общинското предприятие "Спорт-Варна“.Записването се извършва на касата на Ледената пързалка от 08:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 19:30 ч. Продължителността на курса е 10 занимания. При всяко посещение се заплаща 0,51€ застраховка злополука, а тренировките са безплатни.Началните дати на курса и клубовете, участващи в програмата, са следните:Понеделник и сряда от 18:00 ч. до 19:00 ч.Вторник и четвъртък от 18:00 ч. до 19:00 ч.Сряда и петък от 19:30 ч. до 20:30 ч.Събота и неделя от 12:10 ч. до 13:10 ч.Борис Георгиев, организатор на Ледената пързалка, тел.0886/556 353Спортен клуб хокей на лед "Варна“ - 0899/944051 – Антон ГотиловСпортен клуб хокей на лед "Варна-Скейтс“ - 0884/340904 – Цветко Танев