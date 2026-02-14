Капитанът на новака в Първа лига Добруджастана баща. Новината съобщиха от клуба от Добрич."Семейството на Добруджа се увеличи!Вчера капитанът ни Георги Аргилашки стана баща на момченце. Малкият Виктор вече е част от жълто-зеленото семейство.Пожелаваме на Георги и неговото семейство здраве, щастие и много радостни мигове заедно", написаха в социалните мрежи от Добруджа.