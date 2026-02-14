Стефанос Циципас сподели, че въпреки проблемите си в последните месеци, гръкът е получил много ценни съвети от бившия номер 3 в световната ранглиста Григор Димитров.
"Може да загубих, но съм щастлив, защото най-накрая играя без болка. Преминах през много неща в последните 2 години и сега наистина мога да оценя какво значи да си здрав. Сега усещам, че съм на прав път, докато преди това бях заседнал в един и същи коловоз, а страданието на корта беше ужасяващо и се пренасяше със същата тежест в личния ми свят. Много хора казват, че сме привилегировани и никой не ни кара да играем насила, но това не е точно така. От ATP понякога те задължават да се състезаваш, дори когато тялото ти не е в състояние за подобно нещо и няма как да се отдръпнеш или да си починеш, за да се излекуваш напълно. Зад теб има множество спонсори и хора, които имат дадени очаквания и ти просто трябва да се справиш с всичко това. Нямам намерение да се оплаквам и ще ви спестя доста тревожни подробности, които ще споделя на по-късен етап от живота си. Знам, че Григор Димитров е преминал през същото и често си говоря с него за ментално здраве. Мога да се припозная в неговите разкази, но разговорите между нас си остават поверителни. Мога да ви кажа, че той е един прекрасен човек и в момента сме много близки. Помогнал ми е повече от всеки", заяви Циципас.
Стефанос Циципас със силни думи за Григор Димитров
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© Alamy
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Григор Димитров ще се готви с бивш номер 1 в света за старта на Откритото първенство на Австралия
14.01
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.