Актуалният номер 10 в световната ранглиста и настоящ полуфиналист в турнира от сериите "АТП 500", който се провежда в зала в Ротердам, Нидерландия -обяви българския номер 1за тенисистът с най-голяма аура в Тура при мъжете.Това се случи във видео, направено от Асоциацията на професионалните тенисисти, сътворено от участниците в надпреварата в Ротердам.Повечето обявиха легендатаи световния номер 1за играчите с най-голяма аура, но Бублик бе на друго мнение:"Бих казал, че това е Григор. Той има нужния блясък затова със своя страхотен стил и суперавтомобили, които кара" - сподели казахстанецът, който днес от 20:30 часа българско време излиза срещувъв втория полуфинал на турнира в Нидерландия.