Ново велико представяне за биатлонистките ни! Историческо постижение за Милена Тодорова!
Днес страната ни класира две българки в "Топ 12".
Милена Тодорова зае 4-о място с едва 1 грешка. Така тя се изравни с легендата Надежда Алексиева с най-предни места в дисциплината "спринт" на зимни олимпийски игри за България. Алексиева остана на косъм от медал в Албервил 1992'.
Бронзовата медалистка в индивидуалното Лора Христова финишира на изключителното 11-о място също с 1 грешка.
Шампионка стана норвежката Марен Киркайде. Скандинавката направи чиста стрелба. В "Топ 3" влязоха още французойките Мишелон (0) и Лу Жанмоно (1).
Мария Здравкова остана 83-а с 4 грешки, а Валентина Димитрова е 85-а с 3 пропуска от 91 биатлонистки!
В преследването страната ни ще има две българки в лицето на Милена Тодорова и Лора Христова.
България има шанс да вкара две представителки в масовия старт!
