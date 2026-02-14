Сподели Сподели
България продължава да изумява света на биатлона на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина при жените. 

Днес страната ни класира две българки в "Топ 12".

Милена Тодорова зае 4-о място с едва 1 грешка. Така тя се изравни с легендата Надежда Алексиева с най-предни места в дисциплината "спринт" на зимни олимпийски игри за България. Алексиева остана на косъм от медал в Албервил 1992'.

Бронзовата медалистка в индивидуалното Лора Христова финишира на изключителното 11-о място също с 1 грешка.

Шампионка стана норвежката Марен Киркайде. Скандинавката направи чиста стрелба. В "Топ 3" влязоха още французойките Мишелон (0) и Лу Жанмоно (1). 

Мария Здравкова остана 83-а с 4 грешки, а Валентина Димитрова е 85-а с 3 пропуска от 91 биатлонистки!

В преследването страната ни ще има две българки в лицето на Милена Тодорова и Лора Христова.

България има шанс да вкара две представителки в масовия старт!