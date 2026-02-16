Селекцията на Николай Николов – Майката продължава победоносния си поход в елита във водната топка при 18-годишните. През уикенда на басейн "Приморски" във Варна шампионът на България "Комодор" подчини бургаския "Нептун" с 15:5. Това е шеста поредна победа за суперталантите на Майката."Противникът не беше в по-лошо кондиционно състояние, горе-долу бяхме на равни начала, но нашата защита реши изхода на мача още в средата на втората част. Дотогава разликата беше 5 гола. Постепенно, налагайки това темпо на защита, разликата набъбна и на практика мачът се счупи", коментира треньорът Николай Николов.MVP на двубоя стана централният нападател на "Комодор" Ангел Георгиев, който успяваше светкавично да реализира положенията, които се откриваха пред отбора."Успяхме да удвоим резултата. Това е напълно нормално - при добре свършена работа, резултатът от мача за бъде категоричен", обобщи Майката.При 18-годишните на 28 февруари предстои среща от 7-ия кръг в елита срещу отбора на "Черно море – Тича"."При мъжете на 21 февруари срещаме "Славия". Съперникът е пряк конкурент за четворката, така че се надявам да успеем да ги победим, за да си подсигурим по-добро класиране. На този етап всички в отбора са в кондиция, здрави са, готвим се пълноценно за мача идния уикенд", каза още Николов.На старта на полусезона в група "Елит" при мъжете варненци преодоляха белите като гости със 17:13.