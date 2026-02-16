Варненският клуб по плувни спортове "Астери“ навършва 13 години днес. Началото е дадено през 2013 г., когато стартира с 67 деца и трима треньори.През годините плувците на клуба спечелиха стотици медали от държавни и международни надпревари за всички възрасти в различни дисциплини. Редица състезатели от отбора години наред взимат отличия и представят родната федерация на едни от най-големите плувни форуми на планетата - световни и европейски първенства, две поредни младежки олимпиади в Нанджин през 2014-та и Буенос Айрес през 2018 г., световни и европейски купи по плуване в открити води, Балканиади, Мултинейшън и Комен Къп.След множеството завоювани медали и купи, както и няколкото титли "Отборен шампион на България", ръководството на клуба реши да насочи своята дейност в социалния спектър, концентрирайки се в обучение на деца с различни здравословни проблеми. Затова в последната година "Астери“ развива отлично сътрудничество със сдружение "Плувай със звездите".Ежедневните тренировки се провеждат съвместно на плувните комплекси "Делфини" и "Приморски" във Варна, както и в закрития басейн "Естрея Резиденс" в Св.св. Константин и Елена.От създаването до днес треньорите на "Астери“ са обучили безвъзмездно повече от 5000 деца по програмата на ОП "Спорт" - "Научи се да плуваш".Към момента в клуба тренират повече от 150 деца, а за тях се грижи прекрасният екип от петима отдадени треньори."Обичайте това, което правите. И вярвайте в това, което правите", сподели навръх рождения ден главният треньор и председател на клуба Гергана Василева. "Тайната на нашия успех е, че ние обичаме плуването! Ние, треньорите в клуба обичаме нашите деца и се стараем те да се чувстват добре на всяка тренировка и да изпитват радост и удовлетвореност от това, което правят. Благодарим за доверието на родителите и за тяхната подкрепа и приятелство през всичките 13 незабравими години, изпълнени с гордост и щастие от постигнатите резултати и успехи!", добави още Василева.