Добруджа търси днес втора поредна победа в битката за спасение в Първа лига
Мачът започва в 17:30 часа на стадион "Христо Ботев".
Домакините се намират на 10-а позиция с 25 точки. Гостите от Добрич са предпоследни (15-и) с едва 15 пункта в актива си.
На старта на втория полусезон Ботев падна от лидера Левски с 1:3, а Добруджа, със своя нов треньор Ясен Петров, надигра с 3:0 Септември на своя стадион "Дружба", който вече притежава и осветление.
В директните двубои двата тима се срещнаха за последно в средата на декември в турнира за Купата на България. Тогава Ботев стигнаха до успех с дузпи. Преди това врачани бяха спечелили в редовното време последните два мача, както и един в контрола. За последно Добруджа надигра този съперник с 1:0 като гост в двубой от Втора Лига през 2015-а година.
Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на Ботев е 2.10, докато този за гостите е 4.00. Равенството е оценено на 3.10.
Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Ботев е оценен на 2.21, докато евентуален триумф на Добруджа е със ставка 3.90. Равенството е оценено на 3.35.
