Звездата на България в алпийските ски Алберт Попов не завърши първия манш от програмата на слалома на зимните Олимпийски игри в Милано-Кортина.

Деветият от предходната Олимпиада в Пекин в тази дисциплина пропусна врата на трасето на пистата "Стелвио" в Бормио и заедно с куп легенди се прости с надеждата си за медал от най-големяи спортен форум.

Другият българин Калин Златков, който стартира под номер 40, също не завърши.

Първият манш започна в 11:00 часа под силен снеговалеж.

Редица от най-големите алпийци отпаднаха. Сред тяха бяха олимпийският шампион в гигантския слалом Лукас Пинейро Бротен, Мануел Фелер, Пако Раса, Алекс Винацер,Томазо Сала, Лори Тейлър, Едуард Холберг и други. 

Вторият манш е в 14:30 часа българско време.

Първият манш спечели норвежецът Атле Лий Макграт, дал време от 56.14 сек. Той е следван от швейцареца Лоик Меяр (+0.59 сек.) и австриеца Фабио Гщайн (+0.94 сек.).