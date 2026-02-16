Алберт Попов беше много разочарован след отпадането си още в първия манш на пистата "Стелвио" в Бормио от програмата на слалома на Зимните олимпийски игри.
Състезанието се проведе при силен снеговалеж. Другият българин Калин Златков също не успя да завърши първия манш.
"Чувствах се супер. Идеята беше в първите три врати да усетя как работи материалът и как връща снегът. Минах първите две трудни секции, почувствах се много комфортно и започнах да напъвам. Точно три врати преди комбинацията един завой ме свлече, изгубих линията и оттам грешката ме изкара от трасето“, коментира Попов пред БНТ.
"Днес беше ясно, че ще има 15–20 човека, които ще слязат от по-добрите номера. Имаше много шанс, но не исках да карам с резерви. Предпочитам да знам, че съм тръгнал с цел атака, отколкото да се пазя“, добави той.
"Аз съм силен в такива моменти. В Китцбюел първото ми влизане в "Топ 10" беше при подобно време. Може би една врата не нацелих както трябва и това ми коства цялото трасе“.
Българинът вече гледа напред към следващите големи форуми.
"Това са буквално две спускания на четири години и се случва само на трима души. Вярвам, че има нещо запазено и за мен. Има световни първенства, има и следваща Олимпиада. Още една със сигурност ще направя, а след това ще видим“.
Попов коментира и представянето на другия българин - Калин Златков, който също не завърши.
"На Калин му трябва още малко опит. Това му е първа Олимпиада, нормално е да има притеснение. Казах му да не се пази, а да атакува. С едно нормално спускане може да бъде в трийсетицата, а във втория манш да направи добро класиране".
Алберт Попов: Има и следваща олимпиада
© FB: БФ Ски
