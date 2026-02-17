През уикенда в залата на МСК "Владислав Варненчик“ се проведоха финалните турнири по хандбал за VIII-X и XI-XII клас от първия етап на Ученическите игри – организирани от дирекция "Спорт“ към Община Варна.При юношите XI-XII клас над всички бяха представителите на ПТГ Варна, следвани от съставите на ПГХХВТ "Д. И. Менделеев“ и ЧПГ "Антоан дьо Сент Екзюпери“. В сблъсъка за първото място при девойките в тази възраст тима на СУХНИ "Константин Преславски“ победи ПГХХВТ "Д. И. Менделеев“.Над всички при юношите VIII-X клас бяха възпитаниците на ПГИТ "Д-р Иван Богоров“, а призовата тройка допълниха отборите на ПГСАГ "Васил Левски“ и ПГ по Електротехника.Всички призьори получиха купи, медали, грамоти и предметни награди – осигурени от организаторите.Първенецът при девойките VIII-X клас ще бъде определен тази събота /21.02/ отново в залата на МСК "Владислав Варненчик“, като победителите във всички възрасти ще представят морската ни столица в следващия етап на надпреварата.С участието на 30 отбора в залата на Юнашкия салон във Варна се проведоха партиите от турнира по шах в първия етап от ученическите игри – също организирани от дирекция "Спорт“.При най-малките I-IV клас над всички, бяха възпитаниците на ОУ "Св. Патриарх Евтимий“ следвани от отборите на ОУ "П. Р. Славейков“ и ОУ "Ангел Кънчев“.В следващата възраст V-VII клас, без загуба първото място заеха представителите на МГ "Д-р Петър Берон“, пред съставите на ОУ "Ангел Кънчев“ и ОУ "Цар Симеон I"."Математиците“ триумфираха и при VIII-X клас, където след оспорвана битка успяха да изпреварят достойните си конкуренти от IV ЕГ "Фр. Ж. Кюри“ и ВТГ "Г. С. Раковски“.При най-големите XI-XII клас първенец стана тима на СУХНИ "К. Преславски“, а призовата тройка оформиха отборите на Първа ЕГ и МГ "Д-р Петър Берон“.Победителите в отделните възрастови групи бяха наградени с купи, медали, грамоти и специални шахматни комплекти, като добиха правото да се състезават в следващия областен етап на ученическите игри.