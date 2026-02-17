България ще бъде представена от 5 жени и 20 мъже на започващото в понеделник 77-мо издание на най-стария боксов турнир в Европа - Купа "Странджа".Ежегодното събитие, което е със статут на неофициално световно първенство, ще се проведе в столичната зала "София" в периода 23.02 - 1.03.За поредна година участие в надпреварата са заявили едни от най-силните държави в света. Близо 400 боксьора от над 35 държави на 5 континента ще дойдат в столицата ни, за да премерят сили в елитната надпревара.Към този момент заявки за участие има от Алжир, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Бангладеш, Белгия, Бразилия, Камбоджа, Хърватия, Чехия, Египет, Англия, Финландия, Грузия, Германия, Хаити, Ирландия, Италия, Казахстан, Косово, Монголия, Мароко, Северна Македония, Румъния, Сърбия, Сиера Леоне, Швейцария, Турция, Туркменистан, Украйна, САЩ, Узбекистан и Уелс. Проблем с визите пък е възпрепятствал националния тим на Куба.Ето и родните състезатели:Златислава Чуканова и Венелина Поптолева (51); Христеа Нинова (57); Тала Хабас (54); Валерия Андреева (65)Ергюнал Себахтин (50), Ясен Радев и Ангел Димитров (55), Радослав Росенов и Румен Руменов (60), Викторио Илиев (65), Олексий Ширяев и Тихомир Зайков (70), Рами Киуан, Стелиан Страхилов и Сами Халил (75), Уилям Чолов и Николай Дишков (80), Кристиян Димитров (85), Семьон Болдирев, Роселин Бачевски и Стоян Петров (90), Йордан Морехон, Кирил Борисов и Димитър Димитров (тежка категория)Билети за турнира ще се продават онлайн, както и на място в зала "София". Входът за деца и младежи е безплатен.