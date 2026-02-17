Купа "Странджа".
На нея присъстваха президентът Красимир Инински, селекционерите на женския и мъжкия ни национален отбор - Борислав Георгиев и Жоел Арате, олимпийският, световен и двукратен европейски първенец Петър Лесов, който се е включил в подготовката на мъжкия ни отбор, помощник треньорът на мъжкия ни тим Валентин Поптолев и няколко от състезателите, които ще представляват България на елитната надпревара.
Мъжете и жените проведоха подготвителен лагер в Белмекен, а усилените тренировки в заключителните седмици преди състезанието се провеждат в Дианабад. На високопланинската база са се включили националните мъжки отбори на Австрия, Косово и Северна Македония, а в София са се присъединили тимовете на Украйна и Тайпей.
Президентът Инински и националите Рами Киуан и Викторио Илиев споделиха своите очаквания и настройка за предстоящите им мачове на състезанието в столицата ни.
В конкуренцията на кои държави България успя да спечели домакинството на предстоящото Европейско първенство за мъже и жени през септември?
Инински: - Тъй като европейската федерация е нова, тя предпочете да заложи на опита и добрата организация. Още 3-4 държави проявиха интерес към това първенство, но ние сме с дългогодишен опит и сме се доказали в организацията на състезания от такъв ранг.
По-тежко ли е да играеш пред родна публика, когато има повече очаквания към теб?
Инински: - Отговорността вкъщи е много по-голяма. Да не разочароваш публика, близки. Според мен е много по-трудно да играеш вкъщи, отколкото навънка.
Илиев: - Тук подкрепата е по-голяма. Твои близки, приятели, роднини идват и те мотивират и това ти дава още повече стимул.
Всички въпроси и отговори може да намерите в прикачения файл!
