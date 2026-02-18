Шампионът от Откритото първенство на Австралия при подрастващите Димитър Кисимов с първи мач при мъжете за 2026-а година
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© БФ Тенис
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
17-годишният ни талант участва в надпреварата от сериите "Фючърс", която е с награден фонд от 15 000 долара, провеждаща се в Хага, Нидерландия.
Младокът получи шанс да се изяви директно в основната схема след силния си ранкинг при юношите, където е на рекордното за него 20-о място!
Той срещна опитния представител на домакините и бивш номер 463 в света Сандер Лонг. Кисимов спечели първия сет с 6:4, но загуби следващите два с 3:6, 2:6.
Това бе втори турнир при професионалистите за младия българин след надпреварата от същата категория, провела се през миналия август в София. Тогава Кисимов записа успех и поражение в основната схема.
Припомняме, че новината за участието на Димитър на турнира в Хага обяви неговият треньор Манук Хиндлиян в специално интервю в "Утрото на ФОКУС" пред Ася Александрова. Цялото може да видите ТУК.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.