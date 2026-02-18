Диян Димитров преди SENSHI 30 във Варна: Излизам за нокаут, публиката е голяма мотивация
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
В интервю за телевизия Bulgaria ON AIR той разказа как преминават последните дни на усилена подготовката преди бойната галавечер и как се подготвя да срази своя опитен гръцки съперник - Харалампос Дигкас.
"Подготовката върви супер, вече съм към крайния етап от нея. Последните тренировки вече се броят, остана само да сваля килограмите. Съперникът е добър, както винаги. Трябва да се изправяме срещу добри, за да ставаме по-добри", каза Димитров за предаването "България сутрин".
Той призна, че тренировките са тежки. "Тренирам всеки ден - и сутрин, и вечер. Те включват кардио, спаринг, издръжливост, сила. Преглеждаме силните страни на съперника. Моят съперник има агресивен стил, върви напред. С треньора ми винаги работим така, че да можем да приключим опонента ми с нокаут, но това не е най-важното", допълни боецът от гр. Добрич в ефира на Bulgaria ON AIR. Феновете на бойните спортове може да го подкрепят на живо в зала "Конгресна“ на Двореца на културата и спорта, а билети за бойното шоу SENSHI 30 все още са налични на Eventim.bg.
"Публиката е голяма мотивация. Когато хората избухнат, силите ти идват отвътре и това те мотивира още повече. Нямам ритуали преди мачовете, съсредоточен съм изцяло върху двубоя. За година и 8 месеца станах световен шампион, вече съм световен шампион и при мъжете", призна Диян Димитров.
Начинът, по който разпуска напрежението от тренировките по кикбокс и професионалния спорт, са разходки сред природата.
"Колкото и да са тежки загубите, трябва да се вземе поука от тях, а не да ни сломяват. Лично мен загубите ме мотивират изключително много. По-възрастните бойци ни мотивират и виждат в нас бъдещето", каза още боецът.
По думите на Диян най-важното нещо е победата и обеща на публиката да даде най-доброто от себе си на предстоящия сблъсък в края на февруари.
Още от категорията
/
Шампионът от Откритото първенство на Австралия при подрастващите Димитър Кисимов с първи мач при мъжете за 2026-а година
08:38
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.