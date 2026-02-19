Изгражда се нов футболен стадион край Варна
Още една мечта в Тополи е на път да стане реалност! Игрището за футбол 5 е на финала! Съвсем скоро най-малките ще имат перфектни условия за игра, тренировки и развитие.
Градим бъдещето на Тополи – с грижа, постоянство и мисъл за децата! Всяко вложено усилие днес е инвестиция в утрешния ден на Тополи. Очаквайте съвсем скоро откриването!
Припомняме, че в края на октомври миналата година на заседание на комисията по финанси и бюджет към Общинския съвет във Варна стана ясно, че се подготвя проект за модернизация на стадиона в с. Тополи. Инициативата е на местния клуб "Тополи“, който е изготвил предложение за изграждането на модерни футболни игрища.
Шампионът от Откритото първенство на Австралия при подрастващите Димитър Кисимов с първи мач при мъжете за 2026-а година
18.02
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
