Нов футболен стадион се изгражда на територията на община Варна. Придобивката ще е за жителите на село Тополи. Ето какво съобщават от местния футболен клуб:Още една мечта в Тополи е на път да стане реалност! Игрището за футбол 5 е на финала! Съвсем скоро най-малките ще имат перфектни условия за игра, тренировки и развитие.Градим бъдещето на Тополи – с грижа, постоянство и мисъл за децата! Всяко вложено усилие днес е инвестиция в утрешния ден на Тополи. Очаквайте съвсем скоро откриването!Припомняме, че в края на октомври миналата година на заседание на комисията по финанси и бюджет към Общинския съвет във Варна стана ясно, че се подготвя проект за модернизация на стадиона в с. Тополи. Инициативата е на местния клуб "Тополи“, който е изготвил предложение за изграждането на модерни футболни игрища.