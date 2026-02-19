определи група от 21 за домакинството на Ботев Враца в откриващия мач на 22-ия кръг в Първа лига. Срещата е утре от 17:45 часа на стадион "Тича“ във Варна.В списъка за двубоя са: Пламен Илиев, Кристиян Томов, Цветомир Панов, Живко Атанасов, Асен Дончев, Росен Стефанов, Влатко Дробаров, Даниел Мартин, Жоао Бандаро, Ертан Томбак, Васил Панайотов, Асен Чандъров, Берк Бейхан, Николай Костадинов, Петър Маринов, Крис Михайлов, Николай Златев, Давид Телеш, Георги Лазаров, Селсо Сидни и Хорхе Падиля.Варненци са 5-и във временното класиране с 35 точки, а врачани са десети с 26.