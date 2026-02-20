е домакин нав среща от 22-ри кръг на Първа лига. Двубоят на ст. "Тича" започва в 17:45 часа и ще бъде ръководен от Валентин Железов.Играчите насе намират на 5-о място във временното класиране с 35 точки. "Моряците" спечелиха 2 от последните си 5 шампионатни мача, а като домакини имат 4 успеха, 4 равенства и 2 поражения при голова разлика 13:7. Последният мач между двата отбора завърши 1:0 за Ботев Враца.Момчетата наса 10-и с 26 точки. Врачани спечелиха 1 от последните си 5 двубоя в първенството, а като гости имат 3 победи, 3 равенства и 4 загуби при голова разлика 9:13. Ботев има една победа в последните си 5 двубоя с варненци.