Испанският защитник на Лудогорец Сон беше много щастлив от попадението си срещу унгарския Ференцварош, което донесе успеха на българския отбор в първи мач от плейофите в турнира Лига Европа. 

"Много рядко са тези голове. Имах късмет да го вкарам. Много съм доволен от победата и гола. Мачът беше много равностоен и се реши с този гол. Имахме късмет, че вкарахме и победихме. Все още нищо не е свършило, имаме втори мач, но е важно, защото е едно действие, показващо, че отборът израства. Имаме увереност. Видя се по начина, по който отборът игра.

Смятам, че работата е свършена на 50%. Имаме мач там и трябва да покажем същата мотивация и битка, за да стигнем до следващата фаза", каза Сон.

Реваншът е на 26-и февруари от 19:30 часа българско време в Унгария.