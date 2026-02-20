Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Ивайло Чочев сподели след успеха над унгарския гранд Ференцварош, че тимът е имал късмет в първи двубой от елиминациите в Лига Европа. 

“Труден реванш престои. Беше добре за самочувствие, тъй като и в другите срещи с тях играхме добре, но не успяхме да победим. Дано покажем добро лице, за да ги остраним. Трябва да допуснем по-малко грешки от днес. Понякога трябва да имаш и шанс. Може би имахме малко късмет, защото те имаха шансове, които не вкараха", заяви националът на България и звезда на разградчани.

Реваншът е на 26-и февруари от 19:30 часа българско време в Унгария.