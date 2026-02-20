Сподели Сподели
Пер-Матиас Хьогмо, треньор на българския шампион Лудогорец, беше доволен от успеха над унгарския гранд Ференцварош в първи мач от плейофите на турнира Лига Европа. 

“Пресата не ни не беше добра през първото полувреме, но през втората част успяхме да се пренастроим и бяхме по-опасни при контраатаките. Днес спечелихме заради силната воля и показахме смелост, въпреки че имахме трудности. Дуа се завръща все повече към старата си форма и много хубаво, че вкара в такъв мач", заяви норвежецът. 

Реваншът е на 26-и февруари от 19:30 часа българско време в Унгария.