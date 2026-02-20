Сподели Сподели
Риби Кийн, треньор на унгарския гранд Ференцварош, беше недоволен от загубата от българския първенец Лудогорец в първия двубой от елиминациите в Лига Европа. 

"Не заслужавахме да загубим от гледна точка на положенията, които имахме. Можехме да предотвратим техните голове. Получихме гол, върнахме се и имахме три положения. Когато не вкарваш, няма как да спечелиш. Техният втори гол беше много хубав. Трябва да създадем много положения на реванша, това е. Хубаво е да създаваш толкова много положения като гост, но трябва да ги вкарваш. Разочаровани сме, но това е първото полувреме. Казах на играчите, че трябва да се представят по-добре. Но това е само почивката", заяви легендата на Република Ирландия.