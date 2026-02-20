Сподели Сподели
Нападателят на Лудогорец Квадво Дуа мисли, че работата на тима още не е свършена. Именно той отбеляза първия гол в победата на разградчани над Ференцварош с 2:1 тази вечер.

"Беше много важно да спечелим у дома. Щастливи сме, но не сме си свършили работата. Не сме имали психологически проблеми, но е хубаво, че спечелихме този мач. Както казах това е само първият двубой, предстои ни втори", каза Дуа.  

"Възстановен съм напълно. Много се радвам, че играя. За един нападател винаги е хубаво да вкарва. Това е за отбора. Много съм щастлив", добави той.