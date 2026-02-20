Сподели Сподели
Българският талант Йоан Танев е №1 в световната ранглиста на Световната карате федерация WKF при кадетите в категория -57 кг.

След двата си успеха от последните две състезания – първото място на Европейското първенство в Кипър и бронзовия медал от Младежката лига във Фуджайра, Йоан Танев излезе начело в ранглистата и стана поредният българин, който в последната година оглавява престижната класация.

Българинът имат в актива си 1450 точки и води с 15 на втория Тобиас Спанек от Чехия. 

"Топ 3" допълва Илияс Бухуди от Нидерландия (1355 точки).