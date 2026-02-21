Добруджа приема днес Монтана в директна битка за три точки между двата новака в Първа лига.Мачът, който е част от 22-и кръг на редовния сезон, започва в 12:30 часа на стадион "Дружба" в Добрич.Домакините се намират на предпоследната 15-а позиция с 16 пункта. Те започнаха силно втория полусезон с нов наставник -. Тимът разби Септември на свой терен, а в предходния кръг взе точка на Ботев във Враца.Монтана са на последното 16-о място с 15 точки. Отборът не познава победата в официален мач от септември когато победиха Ботев (Пловдив).В директните мачове Монтана победи с 1:0 на свой терен за последно. Това се случи в края на август. Преди това двата тима бяха в серия от 2 поредни равенства. За последно добричлии стигнаха до успех срещу този съперник през май 2023-а година с 1:0 като гост в двубой от Втора лига.