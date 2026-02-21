Локомотив срещу Спартак Варна в битка за три точки в Пловдив
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: Lokomotiv Plovdiv
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Мачът започва в 15:00 часа на стадион "Локомотив" в парк "Лаута".
Домакините се намират на 6-а позиция във временното класиране с актив от 33 точки. Те започнаха втория полусезон с победа над Славия и равенство с Черно море, а в турнира за Купата на България сразиха Ботев в пловдивското дерби!
Спартак заема 12-о място с 19 пункта. Варненци прекъснаха кошмарна серия от загуби на старта на втория полусезон, записвайки две поредни равенства (срещу Черно море в градско дерби и срещу Локомотив (София)).
В директните срещи Локомотив ликува с успех за последно - 2:1 във Варна през миналия август.
Преди това "соколите" имаха серия от 2 поредни победи над "смърфовете".
Още по темата
/
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.