Локомотив (Пловдив) приема Спартак (Варна) в двубой от 22-и кръг на редовния сезон в Първа лига.Мачът започва в 15:00 часа на стадион "Локомотив" в парк "Лаута".Домакините се намират на 6-а позиция във временното класиране с актив от 33 точки. Те започнаха втория полусезон с победа над Славия и равенство с Черно море, а в турнира за Купата на България сразиха Ботев в пловдивското дерби!Спартак заема 12-о място с 19 пункта. Варненци прекъснаха кошмарна серия от загуби на старта на втория полусезон, записвайки две поредни равенства (срещу Черно море в градско дерби и срещу Локомотив (София)).В директните срещи Локомотив ликува с успех за последно - 2:1 във Варна през миналия август.Преди това "соколите" имаха серия от 2 поредни победи над "смърфовете".