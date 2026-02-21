Локомотив Пловдив и Спартак Варна направиха 1:1 в 22-ия кръг от Първа лига. Мачът бе на стадион "Локомотив" в парк "Лаута".Цветелин Чунчуков остави варненци с човек по-малко в 52-ата минута, когато получи второ официално предупреждение. Въпреки това 4 минути по-късно съотборникът му -откри, благодарение на пас от. Тодор Павлов донесе равенството за "смърфовете" в 75-ата минута.Локомотив е 6-и с 34 точки. Спартак е 12-и в таблицата, имащ 20 точки.