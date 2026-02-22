Черно море Тича и Локомотив Пловдив ще имат солидна подкрепа във финала за Купата на България в Ботевград. Двата състава организират безплатен транспорт за почитателите си, които искат да ги подкрепят в "Арена Ботевград“, оповестиха двата клуба.Феновете на "моряците“ вече пътуват, защото автобусът тръгна още в 09:00 часа от морската ни столица. Привържениците се събраха пред зала "Христо Борисов“, а бройката на местата бе ограничена.От своя страна привържениците на "черно-белите“ ще потеглят към Ботевград в 13:00 часа, а събирателна точка е парк "Лаута".