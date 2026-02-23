Седем от "Комодор" (Варна) с повиквателни за Olympic Talent Team
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Общо 15 талантливи ватерполисти от клубове от цялата страна попадат в селекцията на треньорския екип Николай Стаматов/Горан Кривокапич.
От 23 до 27 февруари селектираните състезатели ще вземат участие в международен турнир по водна топка в Истанбул, Турция. Спортният форум ще се проведе на Maltepe University Olympic Swimming Pool.
Междувременно през уикенда ватерполистите на "Комодор" разгромиха отбора на "Славия" с 11:4 в двубой от група "Елит" при мъжете във Варна. Победата е ценна, тъй като белите са пряк конкурент за влизане във финалната четворка, където се разпределят медалите.
"Имаше интрига докрая на втората част и след това постепенно си подсигурихме комфортна разлика, която ни позволи да победим. По идентичен начин се разви и мачът в София, когато гостувахме на "Славия" (бел.авт. в столицата комодорци победиха при резултат 17:13). Във Варна ги превъзхождахме с по-стабилна защита - именно това реши мача и направи резултата красноречив", коментира треньорът на мъжката гарнитура на "Комодор" Николай Николов - Майката.
В следващия кръг във ватерполния елит при мъжете, който по програма е на 7 март, комодорци излизат срещу съгражданите си от КПС "Спартак"(Варна).
Още от категорията
/
Атанас Фурнаджиев: Част от спортистите не повярваха в методиката на Волфганг Пихлер! Тези, които повярваха, виждате какво правят
20.02
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.