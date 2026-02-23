Седем ватерполисти на "Комодор" (Варна) са получили повиквателни за националната селекция Olympic Talent Team във възраст U 15. Това са Даниел Рангелов, Иван Трифонов, Никола Петров, Давид Момчилов, Богомил Недков, Борис Георгиев и Благовест Екимов.Общо 15 талантливи ватерполисти от клубове от цялата страна попадат в селекцията на треньорския екип Николай Стаматов/Горан Кривокапич.От 23 до 27 февруари селектираните състезатели ще вземат участие в международен турнир по водна топка в Истанбул, Турция. Спортният форум ще се проведе на Maltepe University Olympic Swimming Pool.Междувременно през уикенда ватерполистите на "Комодор" разгромиха отбора на "Славия" с 11:4 в двубой от група "Елит" при мъжете във Варна. Победата е ценна, тъй като белите са пряк конкурент за влизане във финалната четворка, където се разпределят медалите."Имаше интрига докрая на втората част и след това постепенно си подсигурихме комфортна разлика, която ни позволи да победим. По идентичен начин се разви и мачът в София, когато гостувахме на "Славия" (бел.авт. в столицата комодорци победиха при резултат 17:13). Във Варна ги превъзхождахме с по-стабилна защита - именно това реши мача и направи резултата красноречив", коментира треньорът на мъжката гарнитура на "Комодор" Николай Николов - Майката.В следващия кръг във ватерполния елит при мъжете, който по програма е на 7 март, комодорци излизат срещу съгражданите си от КПС "Спартак"(Варна).